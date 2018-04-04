Dursunbeylilerin hırsızlarla başı dertte

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bir haftada 3 farklı hırsızlık olayı meydana geldi. Son olarak bir evden yüklü miktarda altın çalındı.

Geçtiğimiz hafta Karıncalı mevkiinde hırsızlar iki farklı eve girerek para ve değerli eşya çalmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın hala yakalanamadığı öğrenildi. Dün akşam saatlerinde ise C.D. isimli vatandaşın evine hırsız ya da hırsızlar girdi. Hırsızlar kasada bulunan 200 bin liralık altını çaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan yine geçtiğimiz hafta bir okulun kantinine giren şüpheli polis tarafından yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı. Ş.T. adlı zanlı tutuklandı.