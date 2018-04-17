  Dürüm yediği lokantanın kasasını soydu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, girdiği lokantada sipariş verip, dürüm yiyen genç, kimsenin olmadığı sırada kasadaki 300 lirayı çalıp, kaçtı. Hırsızlık olayını lokanta çalışanları güvenlik kamerasından tespit ederken, polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'ndeki lokantada meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen genç erkek, dürüm lokantasına girip, sipariş verdi. Bir süre sonra masasına gelen dürümü yiyen genç, yerinden kalkarak, çevresinde çalışanın olmadığı kasaya yöneldi. Genç, kasada bulunan 300 lirayı alıp, lokantadan ayrıldı.

Kasaya baktığında paraları göremeyen çalışanlar, iş yerinin güvenlik kamerasını kaydını inceledi. Dürüm yiyen kişinin parayı çaldığını görüntülerden tespit eden çalışanlar, polise haber verdi. Polis ekipleri, parayı çalıp, kaçan hırısızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.