’Dürümlü katliamı’ davasında arbede

Diyarbakır’da 16 kişinin hayatını kaybettiği Dürümlü olayı davasında arbede yaşandı. Müştekilerden birinin güvenlik görevlisine ayakkabısını fırlattığı olayın ardından mahkeme, bundan sonraki oturumların kapalı yapılmasına karar verdi.
Diyarbakır’ın Sur ilçesine Dürümlü köyünde 16 Mayıs 2016 tarihinde teröristlerin bomba yüklü kamyonu patlatması sonucu aynı aileden 16 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından açılan davanın 3. celsesi, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının duruşmaya katılım talebi sonrası müştekiler, sanık ve izleyiciler arasında arbede yaşandı. Müştekilerden biri askere ayakkabısını fırlatırken, olay sonrası sanık yakınları salondan çıkarıldı. Güvenlik nedeniyle ara verilen mahkeme, daha sonra sanıksız devam etti.
Yapılan savunmalarının ardından mahkeme, tutuklu sanığın tutukluluk haline ve bundan sonraki oturumların kapalı yapılmasına karar verdi.
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