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Duş almak isterken küvete sıkıştı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez İlçesinde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Banyoda deşerek küvete sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı.

Duş almak isterken küvete sıkıştı!

Evinda yalnız yaşadığı öğrenilen 55 yaşındaki U.M.Ö.'ye yakınları ulaşamadı. Durumdan şüphelenen yakınları, polisi arayıp durumu anlattı.

Kapıyı açarak içeri giren ekipler, talihsiz adamı banyo küvetinde sıkışmış halde buldu. U.M.Ö.'nün duş almak için banyoya girdiği, dengesini kaybederek düştüğü ve küvete sıkıştığı ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre, itfaiye ekipleri 6 saat süren çalışmaların ardından vatandaşı sıkıştığı yerden çıkarttı. Kurtarılan adam, kontrol için hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli Körfez

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