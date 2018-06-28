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Düşen eğitim uçağının kursiyer pilotu toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi'ne ait eğitim uçağının Adıyaman'ın Besni ilçesinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal'ın (40) cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - GAZİANTEP Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi'ne ait eğitim uçağının Adıyaman'ın Besni ilçesinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal'ın (40) cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Besni ilçe merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Kayalardı bölgesinde meydana geldi. Bölgeye bir uçağın düşerek yandığını görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi'ne ait olduğu saptanan uçağa müdahale etti. Yangını söndüren ekipler pilota rastlamayınca, düşüş anında atladığı belirlenen pilotun bulunması için arazide çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda uçağın düştüğü yerde 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Söğütlü bölgesinde kursiyer pilot Mehmet Önal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

YALNIZ UÇUŞUNU YAPIYORDU

Kursiyer pilot Mehmet Önal'ın dünkü kazada eğitiminin 38'inci saatinde yalnız uçuşunu gerçekleştirdiği öğrenildi. Önal'ın yaşamını yitirdiği olayda üniversiteye ait diğer uçağın da güvenlik amacıyla peşinden ilerlediği ve bağlantı kesilince düştüğü bilgisini yetkililere ilettiği bildirildi.

SON MESAJI 'HOŞÇAKAL' OLDU

Mehmet Önal'ın ölümünden kısa süre önce cep telefonu kamerasıyla çektiği video izleyenleri üzdü. Önal'ın sosyal medyada da üzüntü mesajları ile onlarca kişi tarafından son videosunda arkadaşına, "Adıyaman'a ve sana çok selam ediyorum. Hoşcakal" dediği duyuluyor.

BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı dünkü son uçuşta, uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren, 1 çocuk babası Mehmet Önal'ın cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Faruk Eraslan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile Önal'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazında baba Mustafa Önal'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Mehmet Önal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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