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Düşen jetin ateşi Bursa’yı yaktı İşadamı Orhan Coşkun’un kızı da yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 02:12 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gelen özel jet, İran’da düştü.

Düşen jetin ateşi Bursa’yı yaktı İşadamı Orhan Coşkun’un kızı da yaşamını yitirdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gelen özel jet, İran’da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi. Uçağın kaptan pilotun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.Özel uçağın BAE’nin Şarika şehrinden İstanbul’a geldiği belirtildi. Uçakta en az 11 kişinin olduğu ve kurtulan olmadığı bildirildi. Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3’ü mürettebat 8’i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Uçağın Başaran Holding’in sahibi, Hüseyin Başaran’a ait olduğu öğrenildi. Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay’ın bulunduğu belirtildi. Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye ‘bekarlığa veda partisi’ne gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.
Düşen uçakta Bursa"lı iş adamı Orhan Çoşkun"un kızı, Zeynep Çoşkun"unda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Düşen jetin ateşi Bursa’yı yaktı İşadamı Orhan Coşkun’un kızı da yaşamını yitirdi

Düşen jetin ateşi Bursa’yı yaktı İşadamı Orhan Coşkun’un kızı da yaşamını yitirdi

Düşen jetin ateşi Bursa’yı yaktı İşadamı Orhan Coşkun’un kızı da yaşamını yitirdi

Düşen jetin ateşi Bursa’yı yaktı İşadamı Orhan Coşkun’un kızı da yaşamını yitirdi

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