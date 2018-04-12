Düşen Yunan uçağı püskürtme görevinden dönüyordu

Ege Denizinde Yunan adası İskeri’nin 5 mil açıklarında kaybolan Yunanistan’a ait Mirage 2000-5 model savaş uçağının, püskürtme görevinden döndüğü sırada düştüğü açıklandı. Kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığı ve 34 yaşındaki Yunan pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
İHA Muhabiri’nin Yunan kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Yunan Hava Kuvvetleri’nin envanterinde 55 adet olarak bulunan, ülkedeki en modern savaş uçağı olan Mirage 2000-5 modelinin düşmesi, tartışma konusu oldu. Yunanistan’daki bazı kaynaklarda bir Türk F-16 savaş uçağı ile ‘İt Dalaşı’ olarak tarif edilen birbirlerine kilitlenme durumunun yaşandığına ilişkin bilgiler Yunan askeri kaynakları tarafından doğrulanmadı. Yunan Hava Kuvvetleri yetkilileri, Mirage 2000-5 uçağının, Türk uçaklarına karşı bir püskürtme harekatına katıldıktan sonra hava üssüne doğru dönüşe geçtiği sırada düştüğünü bildirdi. İskeri adasının 5 mil açığındaki bir noktada radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı. 34 yaşındaki Yunan pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi
Azez'de bombalı saldırı!
Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü
Sınır tanımayan güzel yine iş başında
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Bir garip günah çıkarma! Dini lider 'Penis Baba' ipi eline aldı ve...
Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum