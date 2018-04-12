Düşen Yunan uçağı püskürtme görevinden dönüyordu

Ege Denizinde Yunan adası İskeri’nin 5 mil açıklarında kaybolan Yunanistan’a ait Mirage 2000-5 model savaş uçağının, püskürtme görevinden döndüğü sırada düştüğü açıklandı. Kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığı ve 34 yaşındaki Yunan pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA Muhabiri’nin Yunan kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Yunan Hava Kuvvetleri’nin envanterinde 55 adet olarak bulunan, ülkedeki en modern savaş uçağı olan Mirage 2000-5 modelinin düşmesi, tartışma konusu oldu. Yunanistan’daki bazı kaynaklarda bir Türk F-16 savaş uçağı ile ‘İt Dalaşı’ olarak tarif edilen birbirlerine kilitlenme durumunun yaşandığına ilişkin bilgiler Yunan askeri kaynakları tarafından doğrulanmadı. Yunan Hava Kuvvetleri yetkilileri, Mirage 2000-5 uçağının, Türk uçaklarına karşı bir püskürtme harekatına katıldıktan sonra hava üssüne doğru dönüşe geçtiği sırada düştüğünü bildirdi. İskeri adasının 5 mil açığındaki bir noktada radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı. 34 yaşındaki Yunan pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.