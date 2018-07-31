Düştüğü yerden 40 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da önceki gün evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Halil Yaslı'nın, yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu.
Köse Mahallesi'nde önceki gün evlerinin yakınında oyun oynarken DSİ'ye ait sulama kanalına düşen Halil Yaslı, akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan Yaslı'nın yakınları, jandarma ve sualtı polislerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı.
Bugün, Halil Yaslı'nın düştüğü yere 40 kilometre uzaklıktaki Harran ilçesinin Gazlıkuyu Mahallesi'nde bulundu.
Halil Yaslı'nın cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.
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