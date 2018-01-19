Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Diyadin ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada düşük yapan kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Diyadin ilçesi Dedebulak Köyü Şahinbey mezrasında yaşayan ismi açıklanmayan kadın, düşük yaptı. Kadının yakınları, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Yolun karla kaplı olması üzerine 112 Aci ekipleri, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın talimatı ile bugün saat 16.30 sıralarında Doğubayazıt ilçesinde bulunan Skorsky tipi helikopter, bölgeye sevk edildi. Helikopterle mezradan alınan kadın, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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