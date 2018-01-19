HABER

Düşük yapan kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 21:57 | Son Güncelleme 10 saat önce

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Diyadin ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada düşük yapan kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Diyadin ilçesi Dedebulak Köyü Şahinbey mezrasında yaşayan ismi açıklanmayan kadın, düşük yaptı. Kadının yakınları, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Yolun karla kaplı olması üzerine 112 Aci ekipleri, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın talimatı ile bugün saat 16.30 sıralarında Doğubayazıt ilçesinde bulunan Skorsky tipi helikopter, bölgeye sevk edildi. Helikopterle mezradan alınan kadın, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evinden kötü kokular gelince komşuları fark etti! Yaşlı kadın...

Evinden kötü kokular gelince komşuları fark etti! Yaşlı kadın...

Adnan Oktar'ın programına çıkan kızlarla ilgili son gelişme

Adnan Oktar'ın programına çıkan kızlarla ilgili son gelişme

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.