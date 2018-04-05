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Duterte’nin uyuşturucu savaşında 74 çocuk öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

Filipinler Çocuk Hakları ve Gelişim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Duterte’nin uyuşturucu savaşında 74 çocuk öldürüldüğünü söyledi.Çocuk Hakları ve Gelişim Merkezi’nin yöneticisi Doktor Rowena Legaspi yaptığı açıklamada, Duterte’nin uyuşturucu savaşında 16 Temmuz 2016’dan Aralık 2017’ye kadar olan süre zarfında 74 çocuğun öldürüldüğünün belgelediği bildirildi.Legaspi, "Filipinlerdeki uyuşturucu savaşı ülkede insanlar tanıklar tarafından polis oldukları şüpheli olduğu söylenen motorlu kişiler tarafından öldürülürken, bu mücadele yüzünden çocukların da öldürülmesi uyuşturucu ile mücadelemize ciddi zarar veriyor.

Filipinler Çocuk Hakları ve Gelişim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Duterte’nin uyuşturucu savaşında 74 çocuk öldürüldüğünü söyledi.
Çocuk Hakları ve Gelişim Merkezi’nin yöneticisi Doktor Rowena Legaspi yaptığı açıklamada, Duterte’nin uyuşturucu savaşında 16 Temmuz 2016’dan Aralık 2017’ye kadar olan süre zarfında 74 çocuğun öldürüldüğünün belgelediği bildirildi.
Legaspi, "Filipinlerdeki uyuşturucu savaşı ülkede insanlar tanıklar tarafından polis oldukları şüpheli olduğu söylenen motorlu kişiler tarafından öldürülürken, bu mücadele yüzünden çocukların da öldürülmesi uyuşturucu ile mücadelemize ciddi zarar veriyor. Bazı çocuklar, doğrudan polisler tarafından öldürüldü" dedi. Legaspi, kanunlara aykırı şekilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında öldürülen çocukları basından takip edip kaydını tuttuklarını, yakında web sitelerinde yayınlayacaklarını söyledi.
Filipinlerdeki uyuşturucu ile mücadele savaşında 1 Temmuz 2016’dan 20 Mart 2018’e kadar geçen sürede yapılan 91 bin 704 yasa dışı uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 75 kişinin öldürüldüğü, 123 bin 648 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

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