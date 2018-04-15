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Duvar boyayan gençler polisi harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, iş yeri duvarlarını boyayarak mobese kameralarına takılan gençler polis ekiplerini harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre, mobese merkezinde görev yapan polis memurları, Atatürk Caddesi Valilik kavşağında bulunan bir iş yerinin duvarlarına sprey boyalarla yazı ve çizimler yapan bir grup genci kameralardan fark etti.

Duvar boyayan gençler polisi harekete geçirdi

Adıyaman’da, iş yeri duvarlarını boyayarak mobese kameralarına takılan gençler polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, mobese merkezinde görev yapan polis memurları, Atatürk Caddesi Valilik kavşağında bulunan bir iş yerinin duvarlarına sprey boyalarla yazı ve çizimler yapan bir grup genci kameralardan fark etti. Durumu fark eden polis memurları olayı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine iletti. Konu üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmayınca normale döndü.

Duvar boyayan gençler polisi harekete geçirdi

Duvar boyayan gençler polisi harekete geçirdi

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