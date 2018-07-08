Duvar ile kayalık arasına sıkışan 'Kibar'ı itfaiye kurtardı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde evin duvarı ile kayalık arasında sıkışan 'Kibar' adındaki buzağıyı itfaiye ekibi kurtardı.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Arıklar Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Cinkara'nın buzağısı, evin yanında otlarken ayağı kayıp evin ev ile kayalık arasına düşüp sıkıştı. Cinkara, Kibar ismini verdiği buzağı sıkıştığı yerden çıkarmak için çok uğraştı, ancak bir sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, uzun süren çalışma sonunda Kibar'ı sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.
Buzağının kurtarılmasına çok sevinen Durmuş Cinkara, itfaiye erlerine teşekkür etti.
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