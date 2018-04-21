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Duvar örerken düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde evinin önünde duvar örerken 1,5 metre yükseklikten yere düşen Remzi Barbar (83) yaşamını yitirdi.

Duvar örerken düşüp öldü

Bülent DİKTEPE/OVACIK(Karabük),(DHA) - KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde evinin önünde duvar örerken 1,5 metre yükseklikten yere düşen Remzi Barbar (83) yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Ovacık Boyalı köyünde meydana geldi. Evinin önünde duvar ören Remzi Barbar dengesini kaybedip 1,5 metre yükseklikten yere düştü. Başının üstüne düşerek yolda hareketsiz yatan yaşlı adamı gören bir sağlık memuru kalp masajı yaptı. Gelen sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği yaşlı adam kurtarılamadı. İşçi emeklisi ve bir çocuk babası Remzi Barbar'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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