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Duvardan düşerek ölen Yusuf'un babası: Oğlum ihmal kurbanı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 13:08 | Son Güncelleme

TRABZON'da apartman sitesi çevresindeki istinat duvarından atlarken dengesiz düşmesi sonucu boynu kırılarak hayatını kaybeden Yusuf Öztürk'ün (14) ailesi, yaklaşık 3 metrelik duvar çevresinin korunaksız oluşuna tepki gösterdi. Ortaokuldan bu yıl mezun olan Yusuf Öztürk'ün babası Mustafa Öztürk, olayda ihmal olduğunu belirterek, "Oğlum ihmalin kurbanı oldu.

Duvardan düşerek ölen Yusuf'un babası: Oğlum ihmal kurbanı

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da apartman sitesi çevresindeki istinat duvarından atlarken dengesiz düşmesi sonucu boynu kırılarak hayatını kaybeden Yusuf Öztürk'ün (14) ailesi, yaklaşık 3 metrelik duvar çevresinin korunaksız oluşuna tepki gösterdi. Ortaokuldan bu yıl mezun olan Yusuf Öztürk'ün babası Mustafa Öztürk, olayda ihmal olduğunu belirterek, "Oğlum ihmalin kurbanı oldu. Duvarın üzerinde korkuluk olsaydı, şimdi oğlum yaşıyor olacaktı" dedi.
Olay, önceki gün Aydınlıkevler Mahallesi Kubilay Sokak'taki sitede meydana geldi. Çevresi taş istinat duvarıyla çevrili sitenin arka tarafında yerde hareketsiz halde yatan çocuğu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil'e ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 3 metrelik duvardan atlarken dengesiz düşerek ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Polis ise çocuğun, ailesi tarafından bir süredir aranan Yusuf Öztürk olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Yusuf'u ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Boynu kırıldığı saptanan Öztürk, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'OĞLUM İHMALİN KURBANI OLDU'
Öte yandan Bener Cordan Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan ve liseye gidecek Yusuf Öztürk, Tonya ilçesinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Öztürk'ün babası Metin Öztürk, duvar çevresinde önlem alınmadığını belirterek, oğlunun ihmale kurban gittiğini öne sürdü. Sitenin çevresindeki duvar üzerinde korkuluk olmayışına tepki gösteren baba Metin Öztürk, “Bugün benim oğlum, yarın başkası. İhmal ve tedbirsizlik sonucu canlar gidiyor. Engellisi var, yaşlısı var, hastası var. Herkesin başına gelebilir. Oğlum ihmalin kurbanı oldu. Duvarın üzerinde korkuluk olsaydı, şimdi oğlum yaşıyor olacaktı. Sorumluların adalet önünde bunun hesabını vermesi gerekir. Konunun takipçisi olacağım" dedi.

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Duvardan düşerek ölen Yusuf'un babası: Oğlum ihmal kurbanıDuvardan düşerek ölen Yusuf'un babası: Oğlum ihmal kurbanıDuvardan düşerek ölen Yusuf'un babası: Oğlum ihmal kurbanı

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