Duyarsız sürücüye 408 lira ceza kesildi

Bilecik’te engelli yolu üzerine park eden araç sürücüsüne 408 lira ceza kesildi.

Bilecik merkez Devlet Hastanesi bahçesi ile Ertuğrul Gazi Mahallesini birbirine bağlayan yol üzerindeki engelli alanına aracını park eden 11 AJ 319 plakalı panelvan araca ekipler tarafından ceza kesildi. Şahsa, hatalı park ve dubalara zarar vermekten dolayı 408 lira trafik cezası kesildi. Sürücünün duyarsızlığı çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.