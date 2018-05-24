HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Duygu Asena Roman Ödülü Oylum Yılmaz’a verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

 “DUYGU Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü”, “Gerçek Hayat” adlı eseriyle Oylum Yılmaz’a verildi.

Duygu Asena Roman Ödülü Oylum Yılmaz’a verildi

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - “DUYGU Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü”, “Gerçek Hayat” adlı eseriyle Oylum Yılmaz’a verildi.

Türkiye’yi, kadın hakları özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısına Doğan Kitap tarafından 2007 yılından itibaren verilen “Duygu Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü”, bu yıl “Gerçek Hayat” adlı eseriyle Oylum Yılmaz’ın oldu. Jüri başkanı Doğan Hızlan ve davetlilerin katıldığı ödül töreninde Yılmaz’a ödülünü Doğan Egmont Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu takdim etti.

Törende duygularını paylaşan Oylum Yılmaz, ödül alan romanı Gerçek Hayat’ı bitirdiğinde ilk olarak eşi Mahir Ünsal Eriş’e okuttuğunu ve eşinin kitabı bitirince, “Sen bu kitapla Duygu Asena Roman Ödülü’nü alırsın” dediğini belitti. Bu öngörünün gerçekleşmesini mutlulukla anlatan Yılmaz, “Sevgili eşimin benden önce kurduğu hayali gerçekleştirdikleri için jüriye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Oylum Yılmaz’ın, “Gerçek Hayat” adlı kitabındaki kendine has üslubu ve etkileyici anlatımının yanı sıra Türkiye feminizm tarihi içerisinde önemli rol üstlenen yazarlara selam göndererek kadına ait görülen temel duyguları ilgi çekici kurgusuyla anlatması dolayısıyla ödüle layık görüldüğü açıklandı.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Kopan kol davasında yurt müdürünün beraatına itirazKopan kol davasında yurt müdürünün beraatına itiraz
Kahta'da 105 kaçak cep telefonu ele geçirildiKahta'da 105 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.