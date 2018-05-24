Duygu Asena Roman Ödülü Oylum Yılmaz’a verildi

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - “DUYGU Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü”, “Gerçek Hayat” adlı eseriyle Oylum Yılmaz’a verildi.

Türkiye’yi, kadın hakları özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısına Doğan Kitap tarafından 2007 yılından itibaren verilen “Duygu Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü”, bu yıl “Gerçek Hayat” adlı eseriyle Oylum Yılmaz’ın oldu. Jüri başkanı Doğan Hızlan ve davetlilerin katıldığı ödül töreninde Yılmaz’a ödülünü Doğan Egmont Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu takdim etti.

Törende duygularını paylaşan Oylum Yılmaz, ödül alan romanı Gerçek Hayat’ı bitirdiğinde ilk olarak eşi Mahir Ünsal Eriş’e okuttuğunu ve eşinin kitabı bitirince, “Sen bu kitapla Duygu Asena Roman Ödülü’nü alırsın” dediğini belitti. Bu öngörünün gerçekleşmesini mutlulukla anlatan Yılmaz, “Sevgili eşimin benden önce kurduğu hayali gerçekleştirdikleri için jüriye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Oylum Yılmaz’ın, “Gerçek Hayat” adlı kitabındaki kendine has üslubu ve etkileyici anlatımının yanı sıra Türkiye feminizm tarihi içerisinde önemli rol üstlenen yazarlara selam göndererek kadına ait görülen temel duyguları ilgi çekici kurgusuyla anlatması dolayısıyla ödüle layık görüldüğü açıklandı.

