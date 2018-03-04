Düz kontak yaparak otomobil çalan hırsızlar tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinden düz kontak yöntemiyle araba çalan iki hırsız tutuklandı.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Yavuzsultan Mahallesi’nde 3 Mart tarihinde Y.E.G isimli şahsa ait otomobil çalındı. Y.E.G otomobilinin çalındığını fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olayın bildirilmesinin ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği bölgede bulunan güvenlik ve şehir polis kameralarını inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin M.Ü. (21) ve M.B.(24) tarafından düz kontak yöntemiyle çalındığı belirlendi.

Devam eden takipler sonucunda şahısların hırsızlık sırasında kullandığı aracın İstanbul Sultanbeyli’de bir adrese kayıtlı olduğu öğrenildi. Belirlenen ikamete yapılan operasyon ile iki hırsız kıskıvrak yakalandı. Çalınan otomobil ise sahibi Y.E.G’ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.