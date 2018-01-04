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Düzce Cezaevi'nde 'tek tip' eylemi

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA) - DÜZCE Kapalı Cezaevi'nde, FETÖ, PKK'ya üye olmak suçlaması ile tutuklu yargılananlar, mahkemelere tek tip kıyafetle çıkarılma kararına karşın eylem başlattı. Mahkumlar, kararı protesto etmek için yakınlarıyla görüşmeme kararı alarak, açlık grevi başlattı.

KHK ile PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütü mensubu tutuklulara getirilen tek tip kıyafet uygulamasının ardından Düzce Kapalı Cezaevi'nde bulunan FETÖ, PKK suçlaması ile tutuklu yargılanan mahkumlar, karara tepki göstererek eylem başlattı. Yaklaşık 30 mahkum, kararı protesto etmek için yakınları ile görüşe çıkmama kararı aldı. Bazı mahkumlar ise açlık grevi başlattı.

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