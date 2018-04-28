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Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Düzce'de "maskeli sürücü" ihbarı polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri ihbar sonrası camları kırık olan otomobili durdurunca sürücü büyük şaşkınlık yaşadı. Araç sahibi yaptığı açıklamada bir akrabası ile kavga ettiğini ve aracının camlarının o kişi tarafından kırıldığını söyledi.

Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, ihbar üzerine D-655 karayolunda 34 KZ 9556 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtan indirilen sürücü Mehmet Kurt ile otomobilin sahibi olduğu öğrenilen Tolga Şen ile yolcu olarak bulunan Yener Ateşli'ye polis tarafından üst araması yapıldı.

Otomobilde de arama yapan polis, otomobil sahibi Şen ile sürücü Kurt'a cezai işlem uyguladı.

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KAVGADA CAMI KIRILMIŞ

Olayın şaşkınlığını yaşayan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir akrabası ile kavga ettiğini ve aracının camlarının o kişi tarafından kırıldığını söyledi.

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Otomobili tamir ettirmek için Düzce'ye getirmek için yola çıktıklarını ifade eden Şen, "Aracımı Düzce'ye yaptırmak için getiriyordum fakat rüzgar olduğu için yüzlerimizi kapattık. Cam kırıklarından korunmak istedik. Bu durum polisleri harekete geçirmiş. Biz de çok şaşırdık." dedi.

Araç polis incelemesinin ardından çekici yardımı ile sanayi sitesine götürüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Düzce maskeli sürücü polis

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