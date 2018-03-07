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Düzce Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 17:59 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konuralp beldesi civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 4 şahıs, düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli şahısların bulunduğu araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 5 fişek halinde bir miktar Metanfetamin maddesi, 1 adet 9 mm tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 1 adet fişek ve uyuşturucu kullanım malzemeleri ele geçirildi.1 kişi serbest bırakılırken 3 şüpheli şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konuralp beldesi civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 4 şahıs, düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahısların bulunduğu araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 5 fişek halinde bir miktar Metanfetamin maddesi, 1 adet 9 mm tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 1 adet fişek ve uyuşturucu kullanım malzemeleri ele geçirildi.
1 kişi serbest bırakılırken 3 şüpheli şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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