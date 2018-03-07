Düzce Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konuralp beldesi civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 4 şahıs, düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahısların bulunduğu araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 5 fişek halinde bir miktar Metanfetamin maddesi, 1 adet 9 mm tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 1 adet fişek ve uyuşturucu kullanım malzemeleri ele geçirildi.
1 kişi serbest bırakılırken 3 şüpheli şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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