Düzce Göç İdaresi'nde 'rüşvet' operasyonu: 5 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Düzce İl Göç İdaresi'nde görevli 1 polis, 2 tercüman ve aracılık şirketinde çalışan 2 kişi, rüşvet alarak, usulsüz evrak düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Düzce Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nde görevli polis memuru B.U., tercümanlar F.S. ile G.K. ve aracılık şirketinde çalışan S.S. ile A.K. teknik ve fiziki takibe alındı. İl Göç İdaresi'nde görevli 5 kişinin, yabancı uyruklu kişilere rüşvet karşılığı usulsüz evrak düzenledikleri tespit edildi. Yapılan operasyonla 5 kişi gözaltına alınarak, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 5 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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