Düzce merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 15 askere gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 15 asker gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, daha önce Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapmış 15 askerin, örgütün 'askeri yapılanması'na dahil olduğu gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Düzce merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 15 asker gözaltına alındı.
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