Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde orman kesim işinde çalışan O.B. ile iş arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda O.B. yanında bulunan pompalı tüfekle arkadaşlarını yaraladı.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 3 orman işçisi 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



