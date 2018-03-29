HABER

Düzce polisinden kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz ekipleri, hem hayvan hırsızlığı hem de bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası olan bir kişiyi saklandığı evden çıkınca yakaladı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz ekipleri, yaptığı çalışmalar esnasında Çilimli ilçesinde ikamet eden ve hakkında iki ayrı suçtan aranması bulunan S.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz ekipleri, hem hayvan hırsızlığı hem de bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası olan bir kişiyi saklandığı evden çıkınca yakaladı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz ekipleri, yaptığı çalışmalar esnasında Çilimli ilçesinde ikamet eden ve hakkında iki ayrı suçtan aranması bulunan S. A.’nın Yahyalar Mahallesi’nde ki saklanmış olduğu ikameti tespit ettiler.
Şahıs ikamet dışına çıkması sağlanarak yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda İzmit Körfez infaz bürosunca büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Bakırköy ilamat masasınca bilişim sistemlerinin kullanılması sureti ile hırsızlık suçundan 262 gün hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şahıs emniyette ki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktıİş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.