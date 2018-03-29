Düzce polisinden kaçamadı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz ekipleri, hem hayvan hırsızlığı hem de bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası olan bir kişiyi saklandığı evden çıkınca yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz ekipleri, yaptığı çalışmalar esnasında Çilimli ilçesinde ikamet eden ve hakkında iki ayrı suçtan aranması bulunan S. A.’nın Yahyalar Mahallesi’nde ki saklanmış olduğu ikameti tespit ettiler.

Şahıs ikamet dışına çıkması sağlanarak yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda İzmit Körfez infaz bürosunca büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Bakırköy ilamat masasınca bilişim sistemlerinin kullanılması sureti ile hırsızlık suçundan 262 gün hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şahıs emniyette ki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.