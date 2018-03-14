HABER

Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri durumundan şüphelenip durdurdukları 2 şahsın üzerinde satışa hazır halde 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir miktar extacy hap yakalandı.Düzce il Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekiplerince Aziziye Mahallesi Eski SSK Hastanesi civarında yürütülen devriye hizmetlerinde durumundan şüphelenilen 2 şahıs durduruldu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri durumundan şüphelenip durdurdukları 2 şahsın üzerinde satışa hazır halde 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir miktar extacy hap yakalandı.
Düzce il Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekiplerince Aziziye Mahallesi Eski SSK Hastanesi civarında yürütülen devriye hizmetlerinde durumundan şüphelenilen 2 şahıs durduruldu. Şahısların üzerilerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirilerek gözaltına alındılar. Şüpheli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 18 fişek halinde toplam daralı 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir miktar extacy hap ele geçirildi.
Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerlerİstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerler
Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öldürmeden önce sigara ve su içirmiş

Öldürmeden önce sigara ve su içirmiş

Giresun’da patpat bahçeye yuvarlandı: 1 yaralı

Giresun’da patpat bahçeye yuvarlandı: 1 yaralı

Doktora silahla tehdit iddiası (2)

Doktora silahla tehdit iddiası (2)

Öldürülen annesinin cesedinin başında ağlarken bulundu (2)

Öldürülen annesinin cesedinin başında ağlarken bulundu (2)

Valilik önünde bıçakla intihara kalkıştı

Valilik önünde bıçakla intihara kalkıştı

Afrin şehidi Uzman Çavuş'u Kahramanmaraş'ta 10 bin kişi uğurladı

Afrin şehidi Uzman Çavuş'u Kahramanmaraş'ta 10 bin kişi uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.