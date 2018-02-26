Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da yapılan operasyonda uyuşturucu temin eden 2 kişi yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kentte bulunan torbacılara uyuşturucu madde temin ettikleri tespit edilen şüpheli 2 şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındılar.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde toplam 30,5 gram Metanfetamin maddesi, bir miktar Ecstasy Hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm tabanca, 11 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve kimyasallar ile birlikte bin 850TL sahte para ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilmiş, şüpheli 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalırken diğer şüpheli şahıs Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.