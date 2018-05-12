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Düzce'de 2 bin yıllık tarihi eserler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, jandarmanın operasyonu ile Roma dönemine ait eserler ele geçirildi.

Düzce'de 2 bin yıllık tarihi eserler ele geçirildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, jandarmanın operasyonu ile Roma dönemine ait eserler ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyköy Beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde H.Z.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait 1 adet kandil, 2 adet kase, 2 adet testi ile 1 adet testi parçası ele geçirildi. Tarihi eserler Düzce Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. H.Z. hakkında 'Kaçakçılık ve Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı' suçlaması ile adli işlem başlatıldı.
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