Düzce'de 2 bin yıllık tarihi eserler ele geçirildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, jandarmanın operasyonu ile Roma dönemine ait eserler ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyköy Beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde H.Z.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait 1 adet kandil, 2 adet kase, 2 adet testi ile 1 adet testi parçası ele geçirildi. Tarihi eserler Düzce Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. H.Z. hakkında 'Kaçakçılık ve Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı' suçlaması ile adli işlem başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Malezya eski başbakanı Necip Rezak’ın evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı
Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı
Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım
ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Okuyucu Yorumları 0 yorum