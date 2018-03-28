Düzce'de 26 kilo 782 gram esrar ele geçirildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada 26 kilo 782 gram esrar ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden, plakası belirlenen otomobili takibe alındı. Polis, otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın çeşitli yerlerine gizlenen paketler halinde 26 kilo 782 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü K.L. gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen K.L. tutuklandı.

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