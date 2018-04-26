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Düzce'de 29 kilo eroine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 14:07 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 29 kilo 742 gram eroin ele geçirilirken, Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de 29 kilo eroine 2 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 29 kilo 742 gram eroin ele geçirilirken, Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden, plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 29 kilo 742 gram eroin ele geçirilirken, Irak uyruklu Z.K., J.O., M.İ. ve V.Ş. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen J.O. ve V.Ş. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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Düzce'de 29 kilo eroine 2 tutuklama

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