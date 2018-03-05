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Düzce’de FETÖ’den 12 askere gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 22:14 | Son Güncelleme

DÜZCE(İHA)

DÜZCE(İHA)

Afrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldıAfrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldı
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!
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