Düzce’de FETÖ’den 4 asker tutuklandı

Düzce’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen rütbeli askerlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığında görevli olan ve ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 11 rütbeli asker gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından 5 kişi, etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklanırken, 2 kişi ise Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol altına alındı. Tutuklanan B.K., İ.K., T.Ö. ve M.A. cezaevine gönderildi.
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