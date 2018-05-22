Düzce'de, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması iddianamesi kabul edildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, örgütün askeriyeyi mahrem alan olarak gördüğü, bu nedenle gizliliğin en üst düzeyde olduğu kaydedildi.

Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 3'ü mahrem imam olduğu öne sürülen, 16 tutuklu sanık hakkında 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi. İddianamede, örgütün, askeriyeyi mahrem alanlardan biri olarak gördüğü için gizliliği en üst seviyeye çıkardığı belirtildi. Her bir askerle, kod adı kullanan bir mahrem imamın ilgilendiği belirtilen iddianamede, mahrem imamın deşifre olmamak için sabit hatlardan veya ankesörlü telefonlardan askerle görüşme yaptığını yer verildi. Çok kısa tutulan aramalarda sadece toplantı yerinin kararlaştırıldığı kaydedilen iddianamede, toplantının birebir sadece asker ve mahrem imam arasında gerçekleştirildiği ifade edildi. Savcı, bu toplantılarda, aynı zamanda bir sonraki toplantı yerinin kararlaştırıldığını, aksi durumda mahrem imamın tekrar ankesörlü telefon veya sabit hattan arayıp bir sonraki toplantı yerini bildirdiğini belirtti.

ASKERLER BİRBİRİNİ TANIMIYOR

İddianamede, bir mahrem imamın birden fazla askerden sorumlu olabileceği ifade edildi. İddianamede ayrıca askeri yapılanmada gizliliğin en üst düzeyde olduğundan askerin örgüt mensubu diğer kişileri tanımasının mümkün olmadığı, toplantılar birebir yapıldığından her askerin yalnızca kendi bağlı olduğu mahrem imamı tanıdığı belirtildi. Savcı, iddianamede mahrem imamın, örgüt içerisinde sorumlu olduğu askerlerin numarasını cep telefonuna numaranın arkasına rakamlar ekleyerek kaydettiği, böylece mahrem imam yakalansa dahi örgüt mensuplarının deşifre edilmesinin önüne geçildiği bilgisine yer verdi. Mahrem imamların ayrı kendi aralarında Bylock üzerinden haberleştiği, örgütte kendilerine 'öğretmen' ismi verildiği, imamların bağlı olduğu kişiye, müdür yardımcısı, müdür yardımcılarının bağlı olduğu kişiye ise 'müdür' denildiği kaydedildi.

Davanın önümüzdeki aylarda görülmeye başlanacağı ifade edildi.



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