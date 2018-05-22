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Düzce'de heyelan yolu kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

DÜZCE merkeze bağlı Gölormanı köyünde heyelan nedeniyle yol kapandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE merkeze bağlı Gölormanı köyünde heyelan nedeniyle yol kapandı. DSİ ve İl Özel İdare ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Düzce Gölormanı köyünde Güzeldere Şelalesi ile Top Tepe mesire alanı gibi turistik bölgelere giden yolda heyelan meydana geldi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle tonlarca toprak ve ağaçlar kökünden sökülerek yolu kapattı. Sabah erken saatlerden itibaren DSİ Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı. Köy sakinlerinden Yusuf Çiçekoğlu, "Dün akşam üstü oldu. Ben aşağıda hayvanları otlatıyordum. Bir gürültü oldu, herhalde ormandan bir araba geliyor dedim. Gelip baktığımızda heyelan olduğunu gördük" dedi.

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