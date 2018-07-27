Düzce'de iki katlı ev alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Esençam Köyü’nde, 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin rüzgar nedeniyle söndürmekte güçlük çektiği yangın, uzun süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev ise kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Merkeze bağlı Esençam Köyü’ndeki Nevzat Yandız’a ait evin ikinci katında çıktı. Evden yükselen dumanları gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını uzun süre kontrol altına alamadı. Rüzgarın da etkisiyle tüm evi saran yangın, yapılan uzun çalışmalar sonucunda söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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