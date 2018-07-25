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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 22:25 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Beyciler Mahallesi’nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE’nin Beyciler Mahallesi’nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Beyciler Mahallesi 1596 sokak ile 1602 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, 1602 sokak istikametinden ana yola çıkmaya çalışan Yunus Hatipoğlu yönetimindeki 81 EM 114 plakalı otomobil yola kontrolsüz çıkarak, 1596 sokaktan ana yola çıkmaya çalışan Ali Sağlam yönetimindeki 14 EH 742 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Ali Sağlam yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Nevin Sağlam araçta sıkıştı. Otomobilde sıkışan Nevin Sağlam, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada sürücü Ali Sağlam ile birlikte otomobilde bulunan Nevin Sağlam, Zehra ve Zümre Sağlam yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedaviye alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıDüzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıDüzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıDüzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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