Düzce’de işyerleri denetlendi

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Düzce’de de umuma açık yerler denetlendi. Bin 751 şahsın GBT sorgusu yapılırken yoklama kaçağı 2 şahıs ve araması olan 2 şahıs yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ülke genelinde eş zamanlı olarak halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında Düzce merkez ve ilçelerde; bin 751 şahsın GBT sorgusu yapıldı, aranma kaydı bulunan 4 şahıs ve yoklama kaçağı olan 2 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamada 35 adet işyeri kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Trafik yönünden 195 araç kontrol edildi, 754 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.
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