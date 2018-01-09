Düzce'de kaza: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, TEM yolu Düzce Büyük Melen mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Serdar Yiğit yönetimindeki 34 RP 2128 plakalı otomobil, Kadir Çeşme yönetimindeki 41 SN 582 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çeşme yönetimindeki otomobil, takla atıp, ters döndü. Kazada, sürücü Kadir Çeşme ile yanındaki Figen Çeşme ve diğer otomobilin sürücüsü Serdar Yiğit yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!
Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin
Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı
Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı
Ocak ayında Bodrum'da denize girdiler
CHP'li Özgür Özel: Kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyor
Bodrum'da fuhuş operasyonu! Bir gecelik kazançları dudak uçuklattı
Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'
Koca yürekli simitçiden bütün ilçeyi ayağa kaldıran kampanya!
7 çocuk doğurduğuna kimse inanamıyor!
Fransa'dan Apple'a soruşturma
Okuyucu Yorumları 0 yorum