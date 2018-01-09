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Düzce'de kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 18:30 | Son Güncelleme 10 saat önce

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, TEM yolu Düzce Büyük Melen mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Serdar Yiğit yönetimindeki 34 RP 2128 plakalı otomobil, Kadir Çeşme yönetimindeki 41 SN 582 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çeşme yönetimindeki otomobil, takla atıp, ters döndü. Kazada, sürücü Kadir Çeşme ile yanındaki Figen Çeşme ve diğer otomobilin sürücüsü Serdar Yiğit yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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