HABER

Düzce'de ormanda cinayet: 3 ölü, 3 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçiler arasında çıkan kavgada O.B.

Düzce'de ormanda cinayet: 3 ölü, 3 yaralı (1)

Tezcan SOLMAZ/GÜMÜŞOVA (Düzce), (DHA) - DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçiler arasında çıkan kavgada O.B. tüfeği ile dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı. Jandarma olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Düzce'de ormanda cinayet: 3 ölü, 3 yaralı (1)Düzce'de ormanda cinayet: 3 ölü, 3 yaralı (1)Düzce'de ormanda cinayet: 3 ölü, 3 yaralı (1)

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Muğla'da 91 kaçak göçmen yakalandıMuğla'da 91 kaçak göçmen yakalandı
Uzman çavuş, trafik kazasına tartıştığı sürücüyü vurduUzman çavuş, trafik kazasına tartıştığı sürücüyü vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.