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Düzce'de ormanda cinayet: 3 ölü, 3 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 23:58 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçiler arasında çıkan kavgada O.B.

Tezcan SOLMAZ/GÜMÜŞOVA (Düzce), (DHA) - DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçiler arasında çıkan kavgada O.B. tüfeği ile dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı. Jandarma olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

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