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Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 02:02 | Son Güncelleme

ARKADAŞLARINI YEMEK YERKEN VURDU Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Köyü'nde 3 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olay sırasında orman işçilerinin kaldığı kulübenin yanında yaptıkları çardakta yemek yedikleri, Olcay Bak'ın otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak arkadaşlarına ateş ettiği belirtildi.

Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (3)

ARKADAŞLARINI YEMEK YERKEN VURDU
Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Köyü'nde 3 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olay sırasında orman işçilerinin kaldığı kulübenin yanında yaptıkları çardakta yemek yedikleri, Olcay Bak'ın otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak arkadaşlarına ateş ettiği belirtildi. Olaydan sonra kaçan Bak'ın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (3)Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (3)Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (3)Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (3)

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