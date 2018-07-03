Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (3)

ARKADAŞLARINI YEMEK YERKEN VURDU

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Köyü'nde 3 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olay sırasında orman işçilerinin kaldığı kulübenin yanında yaptıkları çardakta yemek yedikleri, Olcay Bak'ın otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak arkadaşlarına ateş ettiği belirtildi. Olaydan sonra kaçan Bak'ın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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