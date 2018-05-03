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Düzce'de otomobil takla attı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje girerek takla attı.

Düzce'de otomobil takla attı: 6 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje girerek takla attı. Kazada, 2'si araçtan fırlayan, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Küçük Melen mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ruhi K. yönetimindeki 35 AV 5340 plakalı otomobil, refüje girerek takla attı. Döndü K. ile Kerim E. (12) araçtan fırladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Döndü K., Kerim E, Ruhi K., Ayşe Ç., Hayrettin E. ve Fatma B.'ye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de otomobil takla attı: 6 yaralıDüzce'de otomobil takla attı: 6 yaralıDüzce'de otomobil takla attı: 6 yaralıDüzce'de otomobil takla attı: 6 yaralı

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