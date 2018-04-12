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Düzce’de silah kaçakçılığına jandarma baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 12:50 | Son Güncelleme

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, merkeze bağlı Yaka köyünde bir eve yaptıkları baskında, çok sayıda ruhsatsız silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Konuralp Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda Yaka köyünde C.Y.

Düzce’de silah kaçakçılığına jandarma baskını

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, merkeze bağlı Yaka köyünde bir eve yaptıkları baskında, çok sayıda ruhsatsız silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Konuralp Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda Yaka köyünde C.Y. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine fiziki ve teknik takibe aldı. Bunun ardından şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında yapılan aramada evden, 1 adet 9 mm, 1 adet 7,65 mm olmak üzere iki adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 115 adet 9 mm fişek, 8 adet 7,65 mm fişek, 1 adet silah üstü dürbün, 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ve 4 adet muhtelif ebatlarda bıçak ele geçirildi. Şahıs hakkında 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanunlara Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Düzce’de silah kaçakçılığına jandarma baskını

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