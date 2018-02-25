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Düzce’de silahlı kuyumcu soygunu girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 14:52 | Son Güncelleme

Düzce’de bir pasaj içerisindeki kuyumcuya giren soyguncu, karşı koyan iş yeri sahibini ayağından silahla vurup yaralayarak kaçtı.Olay, sabah Cedidiye Mahallesi Hasan Efendi Sokak İstanbul Caddesi üzerinde bulunan pasajdaki bir kuyumcuda meydana geldi.

Düzce’de bir pasaj içerisindeki kuyumcuya giren soyguncu, karşı koyan iş yeri sahibini ayağından silahla vurup yaralayarak kaçtı.
Olay, sabah Cedidiye Mahallesi Hasan Efendi Sokak İstanbul Caddesi üzerinde bulunan pasajdaki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Kahriman’a ait kuyumcuya gelen yüzü maskeli ve silahlı bir kişi kuyumcuyu soymak istedi. İş yeri sahibi soyguncunun üzerine yürüyünce boğuşma yaşandı. Soyguncu, Kahriman’ı silahla bacağından vurup, tabancanın kabzası ile de kafasından yaraladı. Daha sonra kaçmaya başlayan şahıs, kayarak elindeki çantayı düşürdü. Soyguncu çantayı bırakarak kaçarken, çevre esnafın yardımına koştuğu Şaban Kahriman olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, olay hakkında polis ekiplerinden bilgi aldı. Deniz, “Girişimde kalmış anlaşılan, tam netice alınamamış. Yaralanma olayı var. Eşkal belirlendi, takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede yakalayacağız” dedi.
Soyguncunun saldırısına uğrayan Şaban Kahriman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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