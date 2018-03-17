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Düzce’de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı Akçakoca ilçesi sapağından şehir merkezi yönüne gelen Serkan Serdar yönetimindeki 81 BH 119 plakalı araç, Karasu çevreyolu Ayazlı rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet İşleyen idaresindeki 54 E 2729 plakalı araca çarptı.

Düzce’de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı Akçakoca ilçesi sapağından şehir merkezi yönüne gelen Serkan Serdar yönetimindeki 81 BH 119 plakalı araç, Karasu çevreyolu Ayazlı rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet İşleyen idaresindeki 54 E 2729 plakalı araca çarptı. Kazada Serkan Serdar ve Murat Poyraz hayatını kaybederken, Ahmet İşleyen, Murat Hurmadalı ve Süheyla Arslan ile isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı yaralılar, Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce’de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Düzce’de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

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