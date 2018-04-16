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Düzce’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 15:16 | Son Güncelleme

Düzce’de yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve çeşitli maddeler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul ilinden uyuşturucu madde getireceği tespit edilen Ü.A.

Düzce’de uyuşturucu operasyonu

Düzce’de yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve çeşitli maddeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul ilinden uyuşturucu madde getireceği tespit edilen Ü.A. isimli şahsın kullandığı otomobil, Gümüşova ilçe merkezi D-100 karayolunda durduruldu. Yapılan üst ve araç aramasında toplam 971 adet uyuşturucu hap (extacy), 163 gram skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ve 1 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca şahsın ikamet ettiği, Düzce Merkez Beyciler Mahallesi’nde bulunan adresinde yapılan aramada 1 adet uyuşturucu hap (extacy), 6 adet içilmiş vaziyette sigaralık, yaklaşık 10 gram kenevir tohumu, bir adet terazi ele geçirildi.
Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Düzce’de uyuşturucu operasyonu

Düzce’de uyuşturucu operasyonu

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