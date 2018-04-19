Düzce’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çilimli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çilimli’de uyuşturucu madde satıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. İnceleme sonrasında operasyon başlatan ekipler, İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Çilimli’de sattığı tespit edilen 1’i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Kişilerin ikametinde yapılan aramada ise 247 adet extacy hap, 7-65 çapında ruhsatsız silah, 9 milimetre 5 adet ve 7-65 milimetre fişek ve aparat ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildiler.