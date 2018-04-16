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Düzce'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul’dan getirdiği uyuşturucuyu Düzce’de satmak isteyen bir kişiyi yakaladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul’dan getirdiği uyuşturucuyu Düzce’de satmak isteyen bir kişiyi yakaladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen Ü.A., kullandığı araçla birlikte Gümüşova İlçe Merkezi D-100 Karayolu üzerinde icra edilen operasyon ile Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan üst ve araç aramasında toplam 971 adet ecstasy hap, 163 gram skunk ve 1 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin ikamet ettiği, Beyciler Mahallesi’nde bulunan ev adresinde yapılan aramada; 1 adet ecstasy hap, 6 adet içilmiş vaziyette sigaralık, yaklaşık 10 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şahıs Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nda yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Düzce'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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