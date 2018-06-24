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Düzce'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/KAYNAŞLI (Düzce), (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM yolunun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Gazi Öcalan yönetimindeki 41 TC 372 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp yolun karşı şeridine geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Ersin Kızılca yönetimindeki 38 JN 715 plakalı otomobil ile Cafer Taşçı yönetimindeki 34 EZ 9275 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Ayten Öcalan olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan Ersin Kızılca, Suna Kızılca, Güler Taşçı, Ebru Taşçı, Gazi Öcalan, Lamia Aksoy ve Esra Aksoy yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan araç sürücüsü Cafer Taşçı, "Orta şeritten gidiyordum. Karşıdan araba geldi. Tepemize geldi. Bariyerleri aşıp bize çarptı" dedi. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

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