Düzce’de zincirleme trafik kazası meydana geldi

Düzce D-100 Karayolu İhsaniye Mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza Düzce D-100 Karayolu İhsaniye Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle önde duran araca arkadan gelen araçlar çarptı. Kazaya 5 araç karışırken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yol uzun süre kapalı kalırken polis ekiplerinin çabası sonucunda yol açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.