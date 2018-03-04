Düzce’de zincirleme trafik kazası meydana geldi

Düzce D-100 Karayolu İhsaniye Mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza Düzce D-100 Karayolu İhsaniye Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle önde duran araca arkadan gelen araçlar çarptı. Kazaya 5 araç karışırken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yol uzun süre kapalı kalırken polis ekiplerinin çabası sonucunda yol açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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