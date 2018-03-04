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Düzce’de zincirleme trafik kazası meydana geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

Düzce D-100 Karayolu İhsaniye Mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.Kaza Düzce D-100 Karayolu İhsaniye Köyü mevkiinde meydana geldi.

Düzce’de zincirleme trafik kazası meydana geldi

Düzce D-100 Karayolu İhsaniye Mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza Düzce D-100 Karayolu İhsaniye Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle önde duran araca arkadan gelen araçlar çarptı. Kazaya 5 araç karışırken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yol uzun süre kapalı kalırken polis ekiplerinin çabası sonucunda yol açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce’de zincirleme trafik kazası meydana geldi

Düzce’de zincirleme trafik kazası meydana geldi

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