Düzceli şehidi, onbinler son yolculuğuna uğurladı

Hatay’da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun, Düzce’de on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Hatay-Mersin karayolunda devriye görevi yapan askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ertuğrul Tura Kavun’un cenazesi Hatay’dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanına buradan da helikopterle Düzce’ye getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından Kavun’un cenazesi kortej eşliğinde Cedidiye Camii’ne getirildi.

Burada yapılan askeri törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Vali Zülkif Dağlı, Kocaeli Garnizon Komutanı Jandarma Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, ilçe ve belde belediye başkanları ve on binlerce vatandaş katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazını Düzce İl Müftüsü Selami Emen kıldırdı. Namaz öncesinde Şehit Uzman Çavuş Ertuğrul Tura Kavun’un babası, kardeşi ve abisi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Kılınan namazın ardından alınan helallik sonrasında şehit uzman çavuş Ertuğrul Tura Kavun, Düzce Şehir Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.